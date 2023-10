Marcelo Magno e secretário de saúde, Jorge Diniz - Divulgação/ Ascom

Marcelo Magno e secretário de saúde, Jorge DinizDivulgação/ Ascom

Publicado 26/10/2023 14:41



O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, esteve nesta quarta-feira (25), acompanhando a obra do CTI do Hospital Geral de Arraial do Cabo e da rampa, que vai permitir um segundo acesso à Unidade. Em breve, o município terá 10 leitos e os pacientes que necessitam de terapia intensiva não precisarão mais ser transferidos para hospitais em outras cidades, de regulação do Estado. O chefe do executivo estava acompanhado do secretário de saúde, Jorge Diniz. Depois da visita às obras, os dois almoçaram no hospital. Marcelo foi conferir a qualidade da comida, pacientes e funcionários têm feito elogios sobre as refeições que são servidas na unidade.



fotogaleria

Estrutura sendo montada na Praia Grande Reprodução/ Redes sociais



FESTIVAL GASTRONÔMICO O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, esteve nesta quarta-feira (25), acompanhando a obra do CTI do Hospital Geral de Arraial do Cabo e da rampa, que vai permitir um segundo acesso à Unidade. Em breve, o município terá 10 leitos e os pacientes que necessitam de terapia intensiva não precisarão mais ser transferidos para hospitais em outras cidades, de regulação do Estado. O chefe do executivo estava acompanhado do secretário de saúde, Jorge Diniz. Depois da visita às obras, os dois almoçaram no hospital. Marcelo foi conferir a qualidade da comida, pacientes e funcionários têm feito elogios sobre as refeições que são servidas na unidade.



Ainda em terras cabistas, o diretor de Eventos, Max Magalhães, compartilhou, nas redes sociais, nesta quarta-feira (25), o início da montagem da estrutura para o 1º Festival de Frutos do Mar de Arraial do Cabo. Por conta da instalação, a Orla Flávia Alessandra, na Praia Grande, está completamente interditada, nos dois sentidos, desde as 8h desta quarta. Os veículos que vêm pela Rua Epitácio Pessoa devem seguir pela Rua Pescador Seu Áureo (fábrica de gelo), enquanto aqueles que vêm da Rebeche devem acessar a Travessa Arthur Bernardes.

Festival de Frutos do Mar Divulgação/ Ascom



AINDA SOBRE O FESTIVAL...



O 1º Festival de Frutos do Mar de Arraial do Cabo começa nesta sexta-feira (27) com apresentações de LiveOn e Leo Parazi. No sábado (28), é a vez de Suelen Jabbour prestar uma homenagem a Rita Lee, e da banda Dr. Law subir ao palco. No domingo (29), o encerramento é com atuações de Bloody Mary e a Banda Ramona Rox. Os pratos serão vendidos por apenas R$30. Já as sobremesas estarão disponíveis por R$15. Tudo isso será acompanhado pelos melhores choppes da região, que estarão à venda a partir de R$10.