Reunião com representantes da concessionária Prolagos - Reprodução

Reunião com representantes da concessionária ProlagosReprodução

Publicado 23/07/2025 18:32 | Atualizado 23/07/2025 18:32

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia (SEMECCTEL), realizou nesta terça-feira (22) uma reunião com representantes da concessionária Prolagos para tratar do andamento da segunda fase das obras do Parque Educativo Integrado Hermes Barcellos, localizado na Prainha.

O encontro contou com a presença do secretário de Educação, Bernardo Alcântara, da chefe de Gabinete do Prefeito, Suellen Rodrigues, membros da equipe técnica da SEMECCTEL, além de representantes da Prolagos: Dinomar de Oliveira Mendes, especialista em saneamento, e Reinaldo Gonçalves de Barro, supervisor de manutenção e esgotamento.

Durante a reunião, foram debatidas melhorias no sistema de drenagem da área, com foco na redução de alagamentos e impactos ambientais. Também foi abordado o funcionamento da captação em tempo seco realizada pela concessionária, uma medida importante para o controle do escoamento irregular.

Ao final do encontro, os participantes reforçaram o compromisso com o trabalho conjunto para garantir o avanço das intervenções e a preservação ambiental do local, que será um importante espaço educativo e de lazer para a população.