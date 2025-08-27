Política Costa do Sol

Ex-prefeito de Iguaba toma posse como consultor da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB-RJ

Vantoil Martins, atualmente secretário de Desenvolvimento Econômico do município iguabense, assumiu a função em solenidade no Rio, que contou com autoridades da Ordem dos Advogados do Brasil e lideranças políticas