Prefeito Marcelo Magno (PL) entrega Van Educacional InclusivaAscom
O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), junto de sua equipe, marcou um golaço ao entregar a Van Educacional Inclusiva, realizada no Centro Cultural e Educacional Manoel Camargo. O vice-prefeito Diego Silveira (MDB), os secretários de Educação, Bernardo Alcântara, de Saúde, Jorge Diniz, e outras autoridades também estiveram presentes. O veículo será utilizado para atender os assistidos pela Casa do Autista, oferecendo transporte escolar com acessibilidade. A entrega, realizada nesta terça (26), faz parte das ações da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, promovida pela Direção de Inclusão em parceria com a Casa do Autista.
SECRETÁRIO FLAMENGUISTA FELIZ
Conversando com Bernardo por telefone, ele disse que já foi trabalhar com mais disposição por conta dos 8 a 0 que o Flamengo meteu no Vitória, e com essa entrega, foi só alegria. Bernardo destacou que era muito necessário esse transporte, pois o serviço de transporte público nos distritos é precário, ônibus lotado. "Entendemos essa necessidade do transporte exclusivo para o assistido, é absurda a dificuldade por que essas mães passam e agora elas estão felizes demais. O autismo é um tema muito sério e assim precisa ser tratado", completou o secretário de Educação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.