Ex-prefeita Lívia de Chiquinho (PODE) - Reprodução

Publicado 27/08/2025 18:04 | Atualizado 27/08/2025 18:04

Araruama - O clima nos bastidores da Câmara Municipal de Araruama é de expectativa em torno da votação das contas da ex-prefeita Lívia de Chiquinho (PODE), referentes a 2023 e rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Até agora, os vereadores têm evitado expor o voto que irão apresentar quando o tema chegar ao plenário.

Antes de ir à votação, o documento passará pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento e Finanças. Caso a rejeição seja confirmada, Lívia poderá se tornar inelegível por oito anos, repetindo o destino político do marido, o ex-prefeito Chiquinho da Educação.

Nos corredores do Legislativo, já se fala em "cheirinho de juízo final".