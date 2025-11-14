Prefeito Alexandre Martins, primeiras-damas do município, Daniele Martins, e do Estado, Annaline Castro, e a secretária estadual da Mulher, Heloísa Aguiar - Ascom

Publicado 14/11/2025 14:06 | Atualizado 14/11/2025 14:07

Búzios - O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), abriu na noite da quarta-feira (12) a programação pelos 30 anos de emancipação político-administrativa do município. Ao lado da primeira-dama Daniele Martins e da primeira-dama do Estado, Annaline Castro, e da secretária estadual da Mulher, Heloísa Aguiar, o prefeito participou do início das celebrações na Praça da Tia Uia, no bairro da Rasa, onde ocorreu o show da dupla Matheus & Kauan.



Em pronunciamento, Alexandre ressaltou a importância de marcar a data junto à população. “Búzios é uma cidade que cresce com o trabalho e a alegria do seu povo. Este é um momento para comemorarmos juntos as conquistas e olharmos com esperança para o futuro. Temos eventos até sábado”, afirmou.



A programação segue nesta sexta-feira (14), com apresentação do grupo Pixote, e será encerrada no sábado (15), com show do cantor Thiago Brado.