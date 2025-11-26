Prefeito Alexandre Martins (REP) e a primeira-dama e secretária da Mulher, Daniele Martins - Renata Cristiane

Prefeito Alexandre Martins (REP) e a primeira-dama e secretária da Mulher, Daniele MartinsRenata Cristiane

Publicado 26/11/2025 14:33 | Atualizado 26/11/2025 14:34

Búzios - O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), entrou de vez no tabuleiro político de 2026.



“Quem milita na minha cidade é quem eu vou apoiar, pra continuar ajudando e fazendo nossa cidade crescer. Meu alinhamento é com o governador e Flávio é meu senador. Já estive com Eduardo Paes, almocei com ele. Mas meu alinhamento é com o Cláudio, pra perder ou ganhar”, declarou Alexandre, fechando a porta para especulações sobre uma eventual proximidade com o prefeito do Rio.

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), entrou de vez no tabuleiro político de 2026. Em entrevista ao programa Renata Cristiane Online, nesta terça-feira (25), o chefe do Executivo reafirmou seu alinhamento com o governador Cláudio Castro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro, deixando claro que não pretende recuar — mesmo diante das movimentações nacionais e estaduais que já aquecem a pré-campanha do próximo ano.“Quem milita na minha cidade é quem eu vou apoiar, pra continuar ajudando e fazendo nossa cidade crescer. Meu alinhamento é com o governador e Flávio é meu senador. Já estive com Eduardo Paes, almocei com ele. Mas meu alinhamento é com o Cláudio, pra perder ou ganhar”, declarou Alexandre, fechando a porta para especulações sobre uma eventual proximidade com o prefeito do Rio.

A entrevista também abordou dois temas sensíveis da pauta municipal: a polêmica Taxa de Turismo Sustentável (TTS) e os royalties retroativos devidos pela ANP, que podem render aos cofres buzianos cerca de R$ 1,5 bilhão. Embora a Justiça tenha dado ganho de causa ao município, ainda não há definição sobre prazos nem sobre a forma de pagamento. O prefeito reconheceu que o acerto depende de uma redistribuição entre cidades produtoras, o que pode gerar alguma resistência.



No caso da TTS, Alexandre justificou o recuo do governo e o pedido de arquivamento da proposta, após semanas de debate intenso com o setor turístico e com parte da sociedade civil.



A primeira-dama e secretária da Mulher, Daniele Martins, também participou da entrevista e destacou a agenda robusta implementada pela pasta. Pré-candidata a deputada estadual, Daniele foi elogiada recentemente pela secretaria estadual comandada por Heloísa Aguiar e pela primeira-dama do Estado, Analine Castro.



Durante o programa, ela apresentou os novos equipamentos voltados às políticas de gênero no município, como a Casa da Mulher Buziana e, mais recentemente, o Centro de Referência do Homem (CR Homem). O espaço tem como objetivo reeducar e responsabilizar autores de violência doméstica, cumprindo diretrizes da Lei Maria da Penha e ampliando o alcance da rede municipal de proteção.



