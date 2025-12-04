Arraial do Cabo - O prefeito Marcelo Magno (PL) destacou, nesta quarta-feira (3), a importância da participação de Arraial do Cabo na XXX Cúpula de Mercocidades, em Niterói, evento que reúne gestores de mais de 180 municípios da América do Sul e da América Latina. Ao lado do vice-prefeito Diego Silveira (MDB), Magno ressaltou que o encontro fortalece a integração regional e amplia o diálogo sobre políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida.
Marcelo e Diego também encontraram diversas autoridades, entre elas o ex-governador do RJ e prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão (MDB) e o secretário-executivo da prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto.
Segundo o prefeito, estar presente em um fórum internacional dessa magnitude projeta Arraial do Cabo no cenário externo e abre novas oportunidades de cooperação e parcerias estratégicas. A agenda, destacou ele, "reforça o compromisso do governo municipal com inovação, planejamento e articulação entre cidades".
