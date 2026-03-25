Rafael Nogueira - Divulgação

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Publicado 25/03/2026 00:00

Vivo, por sorte ou sina, entre dois mundos que raramente se falam. De um lado, a universidade, os livros, os colegas de debate, e os olavetes. Todos brigam entre si com uma ferocidade que só vendo. Do outro, gente simples: o mecânico, o pescador, o comerciante, a vizinha aposentada, o assessor de político, e o próprio político, em geral, inteligentemente "simples". Cada campo tem certeza de que a política é terreno seu. Os primeiros porque estudaram. Os segundos porque viveram. Quem está com a razão? Os dois, em parte. E nenhum dos dois, inteiro.

Há duas maneiras igualmente burras de arruinar a vida política de um país. A primeira é entregá-la a quem acredita que a sociedade funciona como um problema de geometria moral. A segunda, confiar que toda a sabedoria necessária já está pronta na mesa do bar, entre um palpite sobre o câmbio, outro sobre o centroavante e um terceiro sobre como resolver o Brasil em quinze minutos. A democracia decente, quando existe, vive no intervalo entre esses dois ridículos.

O erro do intelectual é um velho conhecido. Platão foi a Siracusa com a esperança de instruir o poder, lapidando o governante, convertendo força em sabedoria. E deu errado. Assim como deu errado para Heidegger, no século XX. É a tentação de Siracusa, defeito segundo o qual a inteligência se apaixona tanto pela própria lógica, que esquece que homens não são triângulos, que cidades não são diálogos.

A política morre quando abstrações teóricas tentam governar sozinhas, sem consideração pelo contexto, pelas limitações humanas e pelo povo real.

Mas convém não cair no erro oposto.

O tiozão, aqui, não é caricatura ofensiva, mas símbolo daquele homem que talvez jamais tenha lido Burke, Aristóteles ou Thomas Reid, mas distingue, por instinto moral e experiência herdada, a boa solução de uma maluquice. Percebe logo quando o remédio custará mais do que a doença. Não redige artigos para revistas indexadas, mas conhece a textura da vida como ela é. Sabe onde a burocracia aperta, onde a violência sangra, onde o imposto humilha, onde a escola falha. Há uma forma de razão encarnada nesse cidadão, a que podemos chamar de bom senso. Desprezá-la é luxo de classes abastadas e tagarelas.

O problema começa quando Platão despreza o tiozão e o tiozão despreza Platão.

O primeiro chama o segundo de ignorante. O segundo chama o primeiro de inútil. E ambos, nesse duelo de vaidades, deixam a cidade à mercê dos canalhas profissionais, esses sim verdadeiramente práticos, bons em saquear tanto com planilhas quanto com lábia. A democracia acaba em disputa entre soberba de gabinete e ressentimento de balcão.

É por isso que a prudência continua sendo a mais subestimada das virtudes políticas. É a inteligência prática, a capacidade de aplicar princípios universais a circunstâncias concretas, com moderação, senso de limite e desconfiança das fórmulas salvadoras.

Siracusa é uma vacina contra o abstratismo. Recomenda um pessimismo preventivo diante de inovações arriscadas e de messianismos gnósticos.

O país precisa do professor e do caminhoneiro, do pesquisador e da dona de casa, do jurista e do pequeno comerciante. Precisa da teoria e da experiência; da cabeça bem formada e do instinto moral inocente.

Esquecer Platão é burrice, e esquecer o tiozão, loucura. O caminho não está na tirania dos iluminados nem na canonização do palpiteiro, mas em uma ordem política em que o acadêmico escute bom senso, e vice-versa. Fora isso, ficamos entre Siracusa e o programa de auditório.



