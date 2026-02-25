Rafael Nogueira - Divulgação

Publicado 25/02/2026 00:00

Se o Brasil tivesse uma mãe simbólica (nação e pátria-mãe são termos que puxam o feminino), Portugal personifica o pai: aquele que estabelece a ordem, impõe a justiça, institui a lei, edifica a estrutura e traça o percurso. Enquanto a mãe oferece o substrato afetivo, o útero da terra e os costumes nativos, o pai provê o eixo, a direção e a construção. A perda desse eixo identitário pode levar um país a um ressentimento histórico estéril e a uma adesão a modismos efêmeros.

O primeiro elo inegável é a língua. O português, em sua riqueza, expande o horizonte da imaginação, ao mesmo tempo em que oferece um instrumental lógico-prático robusto. Simultaneamente, ele cria intimidade e demarca limites, permitindo a expressão da ternura, da ironia, da solenidade, e até mesmo da frieza calculista quando usado como arma.

Essa unidade linguística foi crucial para forjar uma coesão mental em um território que, por sua vasta geografia, naturalmente tenderia à fragmentação. O mapa brasileiro poderia ter se desdobrado em um mosaico de províncias rivais, cada qual com seu dialeto, sua vaidade local e seu líder carismático. Contudo, o idioma português teceu um centro de gravidade que impediu a desintegração nacional.

A segunda camada desse elo reside no temperamento civilizacional, perspicazmente observado por Gilberto Freyre. Portugal não emergiu no Atlântico como um bloco monolítico, mas como um povo forjado por misturas, contatos e acomodações sucessivas. Na análise freyriana, a Península Ibérica é um palimpsesto cultural, profundamente romanizada, com continuidade visigótica, permeada por influências africanas e marcada pela convivência, por vezes tensa, mas sempre fértil, entre diversas culturas.

A romanização legou-nos a infraestrutura, as instituições, a técnica e a linguagem latinizada que ainda moldam nosso pensamento. As sucessivas invasões não anularam esse legado, mas o adaptaram. E a história do Brasil, se começa com o "achamento", tem raízes fundas que remontam à dominação romana na Península Ibérica. Portugal atuou como o agente singular que traduziu a ordem jurídica romana para o contexto tropical. Sem essa base, o Brasil seria meramente um vasto espaço habitado, desprovido de uma estrutura civilizatória profunda.

A meu ver, temos que exorcizar a noção de que o português era um espécime puro, intocado desde os primórdios lusitanos. A reivindicação de "dívidas históricas" em uma linha reta e ininterrupta é uma regressão ao infinito que beira o absurdo. Por essa lógica, as tribos conquistadas pelos lusitanos cobrariam destes; os lusitanos, dos celtas; estes, dos romanos; os romanos, dos visigodos; e estes, dos mouros. A história se converteria em uma contabilidade infindável, administrada por fantasmas em um tribunal permanente.

O que existe é a história viva, com suas grandezas, seus erros e as misturas que incessantemente geram o novo.

Essa "plástica contemporização", como dizia Freyre, capacitou o português a ser o fundador de uma nova ordem. O elo da Cruz coroa esse processo. Portugal foi uma nação unida por uma vocação. As Grandes Navegações emergem de uma disciplina religiosa, científica e militar que, atravessando as Cruzadas, reconfigurou-se na Ordem de Cristo. Um povo que navega com a cruz no peito e nas velas carrega junto consigo uma metafísica, com noções de pessoa, de culpa, de perdão e de um limite moral intrínseco ao poder.

O mau português era tão mal visto pelos melhores portugueses de então quanto pelos tribunais historiográficos de hoje.

É muito rico o tema do vínculo Brasil-Portugal, mas limitei-me aqui a esse aspecto da paternidade civilizacional. Uma paternidade com falhas e sombras, por certo. Contudo, um pai exemplar é menos o idealizado em comerciais de margarina, e menos ainda o pai que despreza a estrutura familiar, como o homem moderno e universitário, mas é aquele que, apesar de suas imperfeições, dá ao filho a espinha dorsal necessária para que ele trilhe seu próprio caminho com autonomia.

Rafael Nogueira é Historiador, Filósofo, Mestre em Direito e doutorando em Ciência Política