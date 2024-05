Aprendizados no B2C podem gerar boas experiências também na relação com compradores B2B, especialmente no segmento de combustíveis. - Divulgação

Publicado 09/05/2024 09:00

A transferência de estratégias comprovadas no mercado varejista, chamado também de B2C (sigla em inglês para Business-to-Consumer), para o segmento de atacado, ou B2B (Business-to-Business) pode revolucionar a experiência do cliente também neste ambiente puramente empresarial, especialmente em setores competitivos como o de combustíveis.

Ao longo das últimas décadas, o segmento B2B passou por mudanças significativas influenciadas pelas estratégias de marketing focadas no consumidor final. Por isso mesmo, é crucial identificar soluções inovadoras que possam atender às demandas específicas do mercado B2B, como o delivery de combustível.

Contrariando a percepção comum, a experiência do cliente empresarial no setor de combustíveis deve espelhar as práticas do B2C, adaptando-as para atender às necessidades específicas de negócios, como na gestão de frotas ou redes de abastecimento. Neste contexto, a personalização e a excelência no atendimento são essenciais, demandando muitas vezes uma atenção igual ou até maior do que em B2C. E o atendimento humanizado é importante em ambos os casos.

No competitivo e complexo mercado de combustíveis, a demanda por uma experiência diferenciada é urgente. O diferencial de uma marca não se faz apenas pela disputa de preços, mas pelo cuidado contínuo em todas as etapas da jornada do cliente, impactando diretamente na sua fidelização.

Clientes, seja o motorista que abastece seu veículo ou o empresário que gerencia uma frota, buscam experiências simples, humanizadas e únicas que diferenciem os negócios no mercado. Desde a abordagem comercial até o pós-venda, cada interação pode moldar a percepção do cliente sobre a empresa.

A pesquisa CX Trends 2023, confirma esta tendência: 87% dos profissionais B2B preferem marcas que oferecem uma experiência superior, mesmo a um custo maior, e 75% dos respondentes afirmam fazer isso consistentemente.

Construir jornadas personalizadas para cada tipo de cliente é essencial para desenvolver relações comerciais sólidas e duradouras. O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) desempenha um papel central nessa estratégia. Um SAC eficiente e proativo garante respostas rápidas e eficazes, proporcionando soluções eficientes para os desafios que surgem ao longo do relacionamento com o cliente.

Além disso, a transparência é crucial para o sucesso empresarial. Oferecer aos clientes e reguladores acesso irrestrito a informações sobre práticas operacionais e desempenho ambiental é fundamental para construir uma relação de confiança e credibilidade. Processos meticulosos, matéria-prima de qualidade e tecnologias avançadas contribuem para uma melhor percepção que o cliente tem na ponta.

Para o empresário, tempo é dinheiro. Permitir que o cliente se concentre no que realmente importa em seu negócio é essencial. Negócios bem-sucedidos necessitam de redes de fornecedores comprometidas: aquelas que cumprem seus papeis, são pontuais e entregam além do que o cliente espera.

Modernidades como a implementação de sistemas de pagamento sem contato, aplicativos móveis para pré-autorização do abastecimento e terminais automatizados são exemplos de inovações que também agilizam os processos e proporcionam experiências mais fluidas.

Nesse contexto, a GoFit se destaca como uma logtech pioneira no abastecimento delivery no Brasil, oferecendo soluções que transformam a experiência de abastecimento para empresas. Com serviços focados na gestão eficiente e no abastecimento de frotas de veículos, a GoFit elimina a necessidade de deslocamento até postos de combustíveis tradicionais, proporcionando maior produtividade, redução de custos e segurança para os veículos.

Além disso, a qualidade do combustível FIT, muito bem avaliada pela ANP, reforça o compromisso da GoFit com os mais altos padrões de qualidade, agregando valor à experiência do cliente no segmento B2B. No fim do dia, qualidade, soluções inovadoras e boa experiência é central para o mercado.

Para isso, é preciso ouvir ativamente o cliente, aprimorar continuamente as operações e antecipar as demandas são estratégias cruciais que não só melhoram a experiência de quem está comprando seu produto, mas também fortalecem a posição de mercado em um setor tão competitivo quanto o de combustíveis.

Mantenha boas práticas e transforme clientes recorrentes em promotores da marca, incentivando-os a compartilhar suas experiências positivas.

Ricardo Magro é empresário, advogado e filantropo brasileiro reconhecido por sua expertise em tributação e sua atuação no mercado de petróleo e combustíveis. Defensor dos direitos de postos independentes e distribuidores menores, Magro se destaca por promover concorrência e equidade, tendo vencido várias batalhas em defesa de seus clientes. Sua paixão pelo esporte, especialmente artes marciais, o levou a criar o projeto "Usina de Campeões", beneficiando centenas de jovens do Rio de Janeiro.