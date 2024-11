A campanha terá vários prêmios sorteados, entre eles duas motos, além de vales-compras - Foto Divulgação

Publicado 27/11/2024 19:23 | Atualizado 27/11/2024 19:59

Conceição de Macabu – Tradição no município, a campanha Natal Simpatia chega à 26ª edição em Conceição de Macabu. A promoção é do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), em parceria com a Associação Comercial e a Fecomércio do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é incentivar a população valorizar o comércio local e concorre a inúmeros prêmios.

Segundo a presidente Sincomércio, Aline Fidalgo, o destaque deste ano fica por conta das duas motos zero quilômetro que serão sorteadas: “Além disso, os participantes ainda concorrem a vales-compras no valor de R$ 500. Os prêmios prometem tornar o fim de ano ainda mais especial para os ganhadores”, comenta.

De acordo com a programação, no dia 28 de dezembro, às 20h, a Rua Coberta, no centro da cidade, se transformará em um palco de grandes expectativas, quando acontecerão os sorteios. “Para participar, basta comprar nos estabelecimentos participantes, entre os dias primeiro e 28 de dezembro”, orienta Aline.

No ato das compras, o cliente receberá cupons que deverão ser preenchidos e depositados nas urnas disponíveis nas lojas. A sindicalista destaca que a campanha vai além de um simples sorteio de prêmios: “É uma forma de reforçar a importância de valorizar o comércio local, que é um dos pilares da economia da cidade”.

PAPEL SOCIAL - Na avaliação conjunta do Sincomércio e a Fecomércio RJ, a iniciativa também cumpre um papel social, já que fomenta as vendas e estimula o crescimento dos negócios. "Estamos muito felizes em realizar mais uma edição do Natal Simpatia, uma campanha que já se tornou parte da identidade de Conceição de Macabu”, reforça Aline.

A presidente do Sincomércio convida a população a prestigiar o comércio local e participar da ação que une desenvolvimento econômico e celebração: “Seja para concorrer aos prêmios, apoiar o comércio local ou simplesmente aproveitar o clima de confraternização, o Natal Simpatia é uma oportunidade única de viver a magia natalina de forma coletiva”.