Em publicação datada de dois de fevereiro, o município divulgou todas as datas de pagamentos Foto Divulgação

Publicado 28/12/2024 18:46

Conceição de Macabu – Reeleito com 8.739 votos válidos (representando 63,81% dos 17.980 eleitores), o prefeito de Conceição de Macabu, Valmir Lessa (Cidadania), na região norte do estado do Rio de Janeiro, deve iniciar o próximo mandato com servidores municipais insatisfeitos, por falta de pagamento dentro do calendário anunciado.

A alegação é que o governo havia anunciado que depositaria os salários de dezembro no último dia 20, juntamente com a segunda parcela do décimo terceiro. Porém, apenas o abono de natal foi pago e, até este sábado (28), não houve informação sobre quando será depositado o mensal.

“Sabemos que, pela legislação, os salários podem ser depositados até o quinto dia útil do mês seguinte; nesse caso, a prefeitura teria até seis de janeiro. O problema é que nos programamos com base no calendário”, explica um servidor que não se identifica para evitar represália.

De acordo com cópia de publicação no Diário Oficial do município do dia dois de fevereiro (apresentada pelo servidor), a tabela de pagamentos previa o de dezembro para os dias 19 e 20. “Como se não bastasse a ausência de salários no Natal, agora enfrentamos o risco de passar o ano novo sem o referente ao mês de dezembro”, se preocupa.

Com a expectativa de que o pagamento estaria disponível no último dia 20, muitos assumiram compromissos acreditando: “Não recebemos nenhuma previsão oficial sobre o pagamento. Internamente, circulam informações de que os salários só deverão ser depositados no início de janeiro, gerando ainda mais preocupação entre nós”, ratifica o reclamante. O governo não se manifestou.