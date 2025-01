Entre os pontos degradantes, Toninho da Saúde aponta que neste local existiam gabinetes - Foto Divulgação

Entre os pontos degradantes, Toninho da Saúde aponta que neste local existiam gabinetes Foto Divulgação

Publicado 08/01/2025 20:33

Conceição de Macabu - As chuvas causam estragos em vários municípios no interior do estado do Rio de Janeiro; Conceição de Macabu, na região norte, é um deles; mas não há famílias desalojadas, diferente de alguns vereadores, que estão sem gabinetes, porque parte da sede da Câmara está danificada.

O atual presidente (eleito dia 1º de janeiro), Marco Antônio de Oliveira Silva (Toninho da Saúde) exibe, em vídeo, a real situação: vários cômodos invadidos por cupim, equipamentos e arquivos empilhados, pisos destruídos, muita sujeira e apenas o gabinete da presidência funcionando de forma considerada razoável.

A presidente antecessora, Nathália Silveira Braga (Cidadania, mesmo partido do sucessor), diz

que a degradação começou a ficar acentuada desde 2020, quando presidia a Casa Toninho da Saúde: “O vereador Toninho foi presidente de 2017 a 2020 e deixou o problema aumentar”.

O presidente seguinte foi Jorge Luiz Silva Andrade (Dhal, do PSD), de 2021 a 2022): “Dhal também não resolveu. Então eu assumi a presidência, em 2023; a situação já estava avançada, mas não consegui recursos para reestruturar o prédio. No entanto, houve avanços na minha gestão, encerrada em 2024”.

Nathália expõe em fotos a situação do prédio e resume: “Fiz a retirada de boa parte do material destruído pelos cupins, providenciei a dedetização, melhorei salários dos servidores, comprei dois veículos novos e computadores, além de outras melhorias”, resume.

“Estaremos sem gabinete, pois os que estavam sendo usados por dois vereadores foram interditados pelo atual presidente”, reclama a vereadora sugerindo: “Esses dois gabinetes têm condições de atender os cinco vereadores que estão sem gabinetes, se dividirmos”.

DESRESPEITO - O vereador Dhal evita comentar as gestões de Nathália e de Toninho da Saúde. Afirma que na gestão dele buscou apoio do governo estadual para reformar o prédio, sem conseguir. E pontua: “A verdade é que Nathália colocou tudo no chão, sem fazer planejamento, e acabamos ficando sem gabinete”.

“Desleixo e falta de zelo. Tive que interditar o espaço onde eram os gabinetes. Cupim tomou conta. Isso é brincar com o dinheiro público”, narra Toninho da Saúde. O presidente lamenta: “É triste e revoltante a situação deixada pelos dois últimos anos da administração da Câmara”.

Toninho da Saúde considera a gestão anterior à dele desrespeitosa: “É um desrespeito não apenas conosco, mas com a população. Foram dois anos de abandono”. Questionado se ele e os demais vereadores não teriam o dever de fazer as denúncias no decorrer dos mandatos, ele garante que houve cobranças.

O orçamento da Câmara é de R$ 4,8 milhões, 70% gastos com despesas gerais. Toninho alega que não há margem para bancar a reestruturação: “Contudo, já estamos mantendo contatos com o governo do estado e a Alerj e acreditamos que seremos atendidos”, assinala.

A primeira sessão da próxima legislatura será dia 18 de fevereiro. Antes, o presidente pretende reunir os vereadores para apresentar o relatório do levantamento. A nova formação terá: Nathália Braga, Toninho da Saúde, Filipe Felix, Rafinha da Saúde, Guta, Gaúcho, Coutinho Ramalho, Samuel da Música, Pedro Henrique, Tião da Usina, Dhal.