Instalação da grade também facilita a manutenção preventiva da rede escoamento de águas pluviais, ao conter resíduos Foto Divulgação

Publicado 14/01/2026 14:34 | Atualizado 14/01/2026 14:57

Conceição de Macabu – Com foco na manutenção da infraestrutura e na melhoria das condições de circulação e bem-estar da população, o governo de Conceição de Macabu (RJ) desenvolve ações de atendimento às demandas urbanas do município. Dentro do cronograma, instalou recentemente uma grade de proteção na entrada da drenagem do novo Hospital Ana Moreira.

Segundo a Secretaria de Obras, o objetivo é impedir a passagem de detritos sólidos, evitando o entupimento da rede e garantindo o bom funcionamento do sistema de escoamento de águas pluviais. A medida visa também evitar alagamentos nas proximidades em dias de chuvas intensas, geralmente agravado por volume de lixos no bueiro.

“A intervenção contribui para a preservação da infraestrutura urbana e para a segurança da área do novo equipamento de saúde, reduzindo riscos de alagamentos e transtornos, especialmente em períodos de chuva intensa”, pontua a secretaria reforçando que “a instalação da grade também facilita a manutenção preventiva da rede, ao conter resíduos que poderiam comprometer o fluxo da drenagem”.

A Secretaria de Serviços Urbanos e Limpeza Pública também está programada, atenta às solicitações de moradores. A equipe acaba de realizar o reparo de um buraco provocado por vazamento de esgoto no bairro Rhodia. O secretário Jonathan Vasconcelos afirma que a proposta do governo é garantir melhores condições de vida.

“A intervenção teve como objetivo restabelecer as condições adequadas da via e proporcionar mais segurança e salubridade para moradores e transeuntes”, ratifica o secretário resumindo que os serviços incluíram a correção do vazamento e o reparo do trecho afetado, minimizando transtornos e prevenindo danos maiores à infraestrutura local.

AÇÕES INTENSIFICADAS - “A atuação imediata das equipes permitiu a normalização do local em curto prazo”, ressalta Vasconcelos, que, segundo pontua, acompanhou de perto a execução do serviço, verificando as condições do reparo e o andamento dos trabalhos no bairro. Outra ação visando melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir o risco de alagamentos foi a limpeza da vala localizada na entrada do bairro São Henry.

De acordo com o secretário, a retirada de resíduos, desobstrui o curso da água: “A limpeza das margens, contribui para a preservação da infraestrutura urbana ; a intervenção faz parte do cronograma contínuo de manutenção preventiva realizado pela secretaria em diferentes pontos do município”.

Vasconcelos relata que a execução da ação integra as diretrizes estabelecidas pela gestão do prefeito Valmir Lessa: “Ele autorizou a intensificação dos serviços de limpeza e drenagem em áreas consideradas prioritárias. A prefeitura segue atuando de forma permanente na manutenção dos espaços urbanos”.