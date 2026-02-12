Pedro Henrique promete intensificar as articulações, para que os órgãos competentes tomem providências - Foto Reprodução

Pedro Henrique promete intensificar as articulações, para que os órgãos competentes tomem providências Foto Reprodução

Publicado 12/02/2026 19:25

Conceição de Macabu – “A situação do Colégio Frei Valério é terrivelmente insalubre para os profissionais e os alunos. O retrato é uma tristeza, um descaso e não pode ficar impune”. Quem afirma é o vereador Pedro Henrique, relator da Comissão de Educação da Câmara de Conceição de Macabu (RJ), após ter visitado a unidade nesta quinta-feira (12).

O parlamentar fez um levantamento do quadro geral da escola e promete desdobrar as articulações, para que os órgãos competentes tomem providências: “Em 2023, o governo gastou uma fortuna com obras; mas o que constatamos são salas com mofo, não trocaram portas nem pisos, um absurdo”.

O vereador aponta ainda falta de higiene no preparo da alimentação: “A cozinha utiliza água de duas caixas completamente imundas, sem tampa; uma covardia”. O colégio é um dos mais importantes da rede municipal, recebendo alunos carentes de diversas localidades da área rural. “Isso precisa parar; desenvolveremos uma ação muito mais contundente”, promete o vereador.

A escola atende ao ensino fundamental; além de anos iniciais, com práticas de alfabetização, inclusão escolar e atividades voltadas ao progresso dos alunos. Funciona no antigo Colégio Cenecista Macabuense, com pátio, refeitório, sala de leitura e laboratório de ciências. Tem cerca de 390 alunos matriculados e 33 professores.

CULPA DA CHUVA - Por meio de nota, a Secretaria de Educação alega que os problemas registrados na escola ocorreram em decorrência das fortes chuvas e ventos intensos dos últimos dias, que provocaram infiltrações e pontos de mofo em parte da estrutura da unidade.: “Trata-se de uma situação pontual, que não compromete toda a escola, estando restrita a áreas específicas já identificadas pela equipe técnica”.

A secretaria ressalta que, “desde a constatação, foram adotadas medidas imediatas, como limpeza de calhas, reparos emergenciais no telhado, revisão da rede elétrica e vistorias nas dependências, com novas intervenções já em planejamento... A unidade vinha recebendo manutenção periódica”.

Sobre os danos observados pelo vereador, a nota ratifica que estão diretamente relacionados ao volume atípico de chuvas registrado no período: “ A prefeitura segue acompanhando a situação e adotando as providências necessárias para assegurar condições adequadas à comunidade escolar”.