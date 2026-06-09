Após anos de paralisação, a construção da creche é retomada, atendendo antiga reivindicação da comunidade - Foto Divulgação

Após anos de paralisação, a construção da creche é retomada, atendendo antiga reivindicação da comunidade Foto Divulgação

Publicado 09/06/2026 12:39

Conceição de Macabu – A retomada das obras de uma creche, pelo governo de Conceição de Macabu (RJ), é comemorada por moradores do bairro Vila Nova, que aguardada pelo feito há cerca de 14 anos. O prefeito Valmir Lessa considera “uma importante conquista para a educação do município que começa a se tornar realidade”.

O reinício da construção aconteceu na manhã dessa segunda-feira (8). Lessa acompanhou, juntamente com a secretária de Educação, Cristiana Monteiro, equipes da secretaria e vários outros integrantes do governo. A obra é executada por meio de parceria com o governo federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A placa de identificação da obra aponta que o investimento total é de R$ 784.743,62 e tem como objetivo a conclusão da Escola de Educação Infantil Tipo C no bairro Vila Nova. O prazo previsto para execução é de oito de junho a cinco de outubro de 2026. Lessa lembra que as obras ficaram interrompidas por um longo período, permanecendo sem conclusão por vários anos.

“Desde o início da atual gestão, foram realizadas diversas tratativas junto ao governo federal e ao FNDE, incluindo inúmeras viagens e reuniões em Brasília, buscando garantir os recursos necessários para viabilizar a retomada e a conclusão do empreendimento”, resume o prefeito ao comentar sobre a importância da retomada dos trabalhos.

“Representa um avanço significativo para a educação municipal, ampliando a oferta de vagas na educação infantil e proporcionando mais conforto, segurança e qualidade no atendimento às crianças e às famílias da comunidade”, ratifica. Ele afirma que a Secretaria de Educação acompanha de perto todas as etapas da execução da obra.