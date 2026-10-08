A campanha em Macabu é focada na em ações práticas que efetivamente podem salvar vidas - Foto Ascom/Ilustração

A campanha em Macabu é focada na em ações práticas que efetivamente podem salvar vidas Foto Ascom/Ilustração

Publicado 08/10/2026 15:14

Uma série de orientações para exames preventivos e mamografias na rede pública de saúde está sendo articulada pelo governo de Conceição de Macabu , no Noroeste Fluminense, com foco na campanha Outubro Rosa. A iniciativa é promovida pelo governo municipal, por meio da Secretaria de Saúde.

As ações seguem a mesma linha do movimento proposto pelo Ministério da Saúde (MS), de extrema relevância em nível nacional, que busca mobilizar o país sobre a importância do diagnóstico precoce e da conscientização a respeito do câncer de mama — a neoplasia que mais afeta as mulheres no Brasil.

A secretaria ressalta que, ao facilitar o acesso a exames essenciais diretamente nos postos de saúde, o poder público cumpre um papel estratégico na descentralização dos serviços, garantindo que o cuidado chegue de forma rápida e humanizada a quem mais precisa.

Outra observação relevante é que a campanha reflete a compreensão de que o combate à doença exige ações concretas que vão muito além dos laços cor-de-rosa que decoram as fachadas institucionais neste período do ano. Há um forte apelo para que o público-alvo esteja atento e participe.

Um ponto de alerta enfatizado no incentivo à campanha é que, no cenário nacional, as barreiras geográficas e socioeconômicas frequentemente atrasam a descoberta de tumores em estágios iniciais, fase em que as chances de cura chegam a ser bastante elevadas.

Quebra de tabus

O impacto dessa realidade faz a secretaria incentivar as ações organizadas em Conceição de Macabu como uma ferramenta indispensável de proteção à vida, por meio da otimização do atendimento na rede municipal e do agendamento prioritário de exames. Trata-se de um movimento com potencial para contribuir na quebra de tabus.

Instituto Nacional do Câncer (Inca) resume que “o câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos”. O instituto frisa que há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente.

“A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico e possibilitam melhores resultados estéticos”, pontua assinalando que o câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.