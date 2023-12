Aline Fidalgo participou, no último sábado, de encontro em Trajano de Moraes para tratar da pauta - Foto Divulgação

Aline Fidalgo participou, no último sábado, de encontro em Trajano de Moraes para tratar da pauta Foto Divulgação

Publicado 11/12/2023 17:04 | Atualizado 11/12/2023 17:10

Conceição de Macabu – Fortalecer os laços entre as instâncias de gestão cultural, através de uma estratégia pontuada no intercâmbio é uma das propostas do governo de Conceição de Macabu (RJ), alinhavadas pela Secretaria Municipal de Cultura.

A convite do secretário de Cultura de Trajano de Moraes, Weber José Gomes, a diretora de Cultura de Conceição, Aline Fidalgo, participou no último sábado (9) de um encontro, com o prefeito Rodrigo Viana, para discutir estratégias.

Também participaram o deputado federal Áureo Ribeiro; e a secretária Estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, ficando aprovada uma reunião de desdobramento na sede da secretaria estadual, nos próximos dias, visando estabelecer conexões e colaborações mais estreitas entre os municípios, promovendo um intercâmbio cultural enriquecedor.

De acordo com o governo de Conceição de Macabu, “a importância desse encontro reside na possibilidade de estabelecer parcerias sólidas entre diferentes esferas governamentais, visando o fomento cultural, a troca de experiências e a construção conjunta de políticas públicas voltadas para a cultura e a economia criativa”.

Através de postagem feita pelo setor de comunicação no portal oficial do município, a Diretoria de Cultura enfatiza que a iniciativa do governo promete abrir portas para novas oportunidades e projetos “que possam impactar positivamente as comunidades locais, fortalecendo a diversidade e identidade cultural da região”.