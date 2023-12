O Natal Encantado de Cordeiro começou em 10 de dezembro com a tradicional chegada do Papai Noel à cidade - Divulgação

Publicado 20/12/2023 13:26

A Prefeitura de Cordeiro, através da Secretaria de Educação, realiza um grande evento de celebração de Natal, nesta quinta-feira (21), na sede da Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense



A organização promete uma noite de muitas apresentações com orquestra de lira, cantatas de natal, apresentações de dança, muita música natalina e o maravilhoso espetáculo de Natal “A Fantástica Fábrica do Noel!” da equipe Agitação.



No espetáculo, os atrapalhados duendes ficaram encarregados de confeccionar os presentes de milhares de cartinhas que Noel recebeu e a grande dúvida que fica é se eles conseguirão fazer tudo a tempo do Natal.

Serviço

Dia 21 de dezembro

Horário: 18h

Local: Sede da Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense