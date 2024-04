Médica vai atuar na atenção primária à saúde - Divulgação Prefeitura de Cordeiro

Médica vai atuar na atenção primária à saúdeDivulgação Prefeitura de Cordeiro

Publicado 10/04/2024 15:29

A Prefeitura de Cordeiro deu posse para mais uma médica do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB), com o objetivo de fortalecer a atenção primária à saúde.

A nova médica passa a fazer parte do quadro funcional da Prefeitura de Cordeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

A Dra Luciana Palú é a sexta médica do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) no município de Cordeiro. Ela vai compor as equipes de atenção básica, colaborando para o aumento na cobertura das Unidades Básicas de Saúde do município.

O Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) foi instituído no âmbito do Programa Mais Médicos, e se fortalece nas linhas de provimento emergencial de médicos para atuação em Unidades de Atenção Básica à Saúde.