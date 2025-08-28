Dois dos animais resgatados, que foram encaminhados ao veterinário - 154 DP

Publicado 28/08/2025 11:11

Oito cães foram resgatados em Cordeiro após uma denúncia de maus-tratos que chocou a população local. De acordo com a Polícia Civil, os animais teriam sido dopados para serem abandonados em uma área rural do município.

A ocorrência resultou na prisão em flagrante de seis servidores da Defesa Civil de Cordeiro, suspeitos de envolvimento no crime. Com o grupo, os agentes de segurança encontraram seringas contendo substâncias sedativas, que teriam sido usadas para dopar os animais.

Os cães foram imediatamente encaminhados para atendimento veterinário e passam por cuidados de saúde. O estado de saúde deles é considerado estável, mas alguns apresentaram sinais de intoxicação.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram autuados por maus-tratos a animais e passarão por audiência de custódia, que vai definir se responderão ao processo em liberdade ou permanecerão detidos.

A Prefeitura de Cordeiro ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas moradores e protetores de animais da região demonstraram indignação com a situação, cobrando medidas firmes contra os responsáveis.

O crime de maus-tratos a animais está previsto na Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e pode resultar em pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda de animais.