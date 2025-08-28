Dois dos animais resgatados, que foram encaminhados ao veterinário154 DP
Cães são resgatados em Cordeiro após denúncia de maus-tratos envolvendo agentes da Defesa Civil
Seis funcionários da Defesa Civil do município foram presos em flagrante pelo crime
Acusado de incêndio em contentores de lixo em Cordeiro é preso
Crime foi registrado na 154ª Delegacia de Polícia e está sendo investigado
Cordeiro inicia entrega dos uniformes de inverno para alunos da rede municipal
Kit é composto por calça, casaco e camisa
Expo Cordeiro 2025: prefeitura promete edição histórica
Confira a programação, que terá Michel Teló, César Menotti & Fabiano, Péricles e outros artistas de renome nacionais
Prefeitura de Cordeiro marca presença na ExpoRio Turismo 2025
Cordeiro esteve presente no stand "Caminhos da Serra", divulgando seus atrativos
Prefeitura de Cordeiro marca presença na ExpoRio Turismo 2025
Cordeiro esteve presente no stand "Caminhos da Serra", divulgando seus atrativos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.