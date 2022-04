Anomalia altera o funcionamento do aparelho reprodutor necessitando de intervenção cirúrgica e pode ter três apresentações - Divulgação

Anomalia altera o funcionamento do aparelho reprodutor necessitando de intervenção cirúrgica e pode ter três apresentaçõesDivulgação

Publicado 20/04/2022 21:02 | Atualizado 20/04/2022 21:08

RIO - Uma criança brasileira de 2 anos, que nasceu com dois pênis, passou por cirurgia em São Paulo para a retirada de um dos órgãos. Denominada como Difalia, a anomalia afeta um em cada 6 milhões de homens no mundo. O caso foi divulgado na edição de março da revista Journal do Pediatric Urology.

O caso é considerado extremamente raro. A anomalia altera o funcionamento do aparelho reprodutor necessitando de intervenção cirúrgica e pode ter três apresentações: apenas a duplicação da glande, a difalia bífida e a difalia completa (dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso para cada pênis).

Segundo o artigo médico publicado, os dois pênis da criança eram semelhantes e funcionais. Por isso, inicialmente a equipe planejava preservar o maior, do lado esquerdo.

Entretanto, a mãe do menino alertou à equipe de que o filho urinava apenas pelo pênis menor. Após uma bateria de exames, foi constatado que a uretra do maior era muito estreita para a passagem da urina.

Optando pela funcionalidade e não pelo tamanho, os médicos tomaram a decisão da remoção completa do órgão maior.

O tratamento é cirúrgico, com poucas mudanças dependendo do tipo de difalia, e pode ser realizado já a partir dos 6 meses de vida. O artigo não detalha porque a família demorou dois anos para fazer a cirurgia ou se o paciente terá dificuldade para ter ereções no futuro.