Fabrycio Barbosa sumiu após sair de casa para ir ao estágio em uma empresa, em Paciência, na Zona Oeste do Rio - Arquivo Família

Publicado 03/12/2024 00:34 | Atualizado 03/12/2024 01:05

Familiares e amigos buscam, há 2 meses, pelo paradeiro do estudante Fabrycio Barbosa Ramos, de 19 anos, que desapareceu após sair de casa, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Como de rotina, Fabrycio deixou a residência, no dia 1 de outubro, por volta das 7h, e seguiria para uma empresa de transportes, em Paciência, onde fazia estágio de mecânica e trabalhava como jovem aprendiz.

Contudo, conforme a família, naquela manhã, Fabrycio não teria chegado à empresa e não retornou para casa. A demora do jovem levou familiares comunicarem o sumiço à polícia e iniciarem as buscas. Na ocasião, Fabrycio usava blusa azul clara, bermuda jeans, sandálias e carregava uma mochila preta, onde levava a roupa do estágio. O estudante portava o aparelho celular, que foi desligado.

Surto - A família não descarta a hipótese de o estudante ter sofrido um surto psicótico e desviado o destino. Segundo uma tia do jovem, cerca de 15 dias antes do sumiço, Fabrycio vinha apresentando mudanças de comportamento e distúrbios psicológicos. O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu), mas deverá ser encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

‘Meu sobrinho é um menino bom, carinhoso e trabalhador’

“Meu sobrinho é um menino bom, carinhoso e trabalhador. Percebemos que ele ficou muito sentido quando soube que o primo teve um surto. Aquilo mexeu muito com o Fabrycio, pois eles eram muito chegados. Logo depois, ele também passou a apresentar mudanças de comportamento e falar frases desconexas. Foi tudo muito rápido, não deu tempo de levarmos a um médico. Ele não toma remédios controlados e pode estar andando sem destino pela cidade”, disse a diarista Priscila Barbosa, de 39 anos, tia do estudante.

Buscas por toda a cidade

Familiares realizam buscas por toda a cidade, da Zona Oeste à Zona Sul. Conforme testemunhas, o estudante teria sido visto, desorientado em estações de trens, na Zona Oeste, falando sozinho ou fazendo pregações evangélicas. Na última semana, uma testemunha informou ter visto Fabrycio em Copacabana. Em todos os pontos indicados foram realizadas buscas, mas ainda sem sucesso. A família também monitora hospitais, abrigos e institutos de medicina legais.

Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro do estudante Fabrycio Barbosa pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177) ou a DDPA (21 2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344).Todas as informações têm garantia do sigilo e anonimato.