Criciune mantinha a rotina de compartilhar suas viagens para família quando trabalhava como motorista de aplicativo - Arquivo Particular

Publicado 10/11/2024 21:16 | Atualizado 10/11/2024 23:21

Familiares e amigos buscam, há dois dias, pelo paradeiro do motorista de aplicativo Criciune Freires de Barros, de 34 anos que desapareceu após sair de casa, na noite de sexta-feira (8/11), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com relatos da família, o último compartilhamento de viagem do motorista indicou uma viagem para a cidade vizinha, Seropédica, onde não deu mais retorno.

O carro usado pelo motorista, um Gran Siena, na cor branca, placa LMS-5J94, também não foi localizado. Ele vestia camisa amarela e bermuda clara. Conforme familiares, Criciune costumava trabalhar no período noturno e, por segurança, mantinha a rotina de compartilhar as viagens. Uma última ligação, oriunda do aparelho celular do motorista, foi registrada, pela namorada dele, no início da madrugada do sábado.

Segundo a família, Criciune estava bem de saúde, não fazia uso de medicamentos controlados, tampouco apresentou mudança de comportamento ou comunicou nenhum tipo de ameaça ou conflitos que pudessem estar ligado ao sumiço. Pai de 4 filhos, o motorista estava morando no mesmo prédio de uma das irmãs, com quem conversava e mantinha informada sobre sua rotina.

‘Estamos aflitos, pois meu irmão nunca ficou sem dar retorno’

De acordo com a irmã do motorista, a autônoma Margarida Freire de Barros, de 30 anos, o motorista teve uma semana tranquila e não demonstrou nenhuma anormalidade. “Ele era muito ligado à família e sempre avisava ou compartilhava as suas viagens. Estamos aflitos, pois ele nunca ficou sem dar retorno”, disse a irmã, que, com apoio de familiares a amigos, realiza buscas em ruas, hospitais e institutos de medicina legais na Baixada Fluminense e Zona Oeste do Rio.

Investigações- O caso foi registrado na 55ª DP (Queimados). Imagens de câmeras de comércios e residências da região serão solicitadas para ajudar nas investigações, que serão encaminhadas ao Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. O motorista usava mais de um aplicativo de transporte e também fazia ‘corridas’ particulares.

Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro do motorista Criciune de Barros pode fazer contato com o Disque-Denúncia (21 2253-1177). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.