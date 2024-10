Gabriel Magalhães, de 17 anos, desapareceu após sair de casa, na manhã da última terça-feira, no Baldeador, em Niterói - Reprodução da Família

Gabriel Magalhães, de 17 anos, desapareceu após sair de casa, na manhã da última terça-feira, no Baldeador, em Niterói Reprodução da Família

Publicado 19/10/2024 00:36

Familiares e amigos buscam pelo paradeiro do adolescente Gabriel de Souza Magalhães, de 17 anos, que desapareceu, na manhã da última terça-feira, após sair de casa, no bairro Baldeador, na Zona Norte de Niterói, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a família, Gabriel nunca havia saído de casa sem avisar. O adolescente foi diagnosticado com esquizofrenia, faz uso de medicamentos controlados e pode ter sofrido um surto após sair da residência, onde mora com a mãe e o irmão de 14 anos.

Devido à demora no retorno e à falta de informações, a família acionou a polícia e outras instituições competentes. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).

‘Meu irmão nunca saiu de casa sem avisar’

Segundo relatos da família, Gabriel necessita de cuidados especiais. “Ele saiu de casa após a minha mãe se ausentar da residência, momentaneamente, para buscar uma vaga de emprego. Tudo indica que ele pode ter sofrido um surto e estar vagando pelas ruas, já que não está fazendo uso dos medicamentos. Tememos pela integridade física dele, pois nunca havia ficado fora sem avisar”, disse a irmã, Taissa Magalhães, de 20 anos, que é casada e está ajudando nas buscas.

Adolescente foi visto na Baixada Fluminense

O caso foi divulgado no Programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), que está dando apoio psicossocial à família. Conforme familiares, após as divulgações, Gabriel teria sido visto em Nilópolis e São de Meriti, cidades da Baixada Fluminense. Com apoio de amigos e vizinhos, familiares realizam buscas na região.



Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro do adolescente Gabriel Magalhães pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177) ou o Programa SOS Crianças Desaparecidas (2286-8337/98596-5296). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.