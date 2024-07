Estudante Julia Laranja, de 16 anos, desapareceu após sair de casa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 31/07/2024 08:06

Familiares e amigos buscam há dois dias pelo paradeiro da estudante Júlia Ferreira Laranja, de 16 anos, que desapareceu após sair de casa, na manhã da última segunda-feira, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. A adolescente vestia blusa preta, short verde escuro e tênis na cor branca. Ela não portava aparelho celular e estava sem documentos.

De acordo com o pai da adolescente, o técnico em edificações Jonathan Laranja, de 42 anos, Júlia saiu da residência, por volta da 8h30, dizendo que iria procurar emprego. A demora no retorno, no entanto, mobilizou os familiares e amigos, que iniciaram as buscas na região e comunicaram o sumiço à polícia.



‘Estamos aflitos e precisando de ajuda’

De acordo com familiares, Júlia vinha apresentando mudanças de comportamentos e, aparentemente, alguns sintomas de uma crise depressiva, mas mantinha a rotina de casa, estudos, e social. Ela não fazia uso de remédios controlados. Adolescente cursa o segundo ano do ensino médio em uma escola particular da região.

“A Júlia vinha apresentando mudanças de comportamentos e queria arrumar um emprego. Mas é uma adolescente, em fase de mudanças e a família sempre procura conversar e dar apoio necessário. Ela nunca ficou tanto tempo fora de casa sem avisar. Já fizemos buscas em quase toda Zona Oeste, Zona Sul e na faixa litorânea. Estamos aflitos e precisando de ajuda”, disse, emocionado, o pai da estudante.

Investigações- O caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Circuitos de câmeras de comércios da região mostraram imagens da estudante caminhado pelo bairro de Guaratiba e adjacências. Informações sobre a estudante Júlia Laranja podem ser repassadas à DDPA (21) 2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344 ou ao Programa SOS Crianças Desaparecidas (2286-8337/98596-5296), que está dando apoio psicossocial à família e postou um cartaz com a fotografia da adolescente em suas redes sociais. Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.