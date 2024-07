Lojista Moisés Salomão, 34 anos, desapareceu há 3 meses após enchente na divida do estados Espírito Santo e RJ - Arquivo Pessoal

Publicado 01/07/2024 18:03

Familiares e amigos buscam, há 3 meses, pelo paradeiro do lojista Moisés Salomão de Oliveira Campos, de 34 anos, que desapareceu, após sair da casa de parentes, no bairro Parque das Palmeiras, em Apiacá, no Espírito Santo, cidade localizada na divisa com o Estado do Rio de Janeiro. O sumiço ocorreu no dia 25 de março, por volta das 21h, três dias após uma inundação, decorrente da enchente em rios e córregos da região, que atingiu diversas residências e comércios.

Moisés é solteiro, morava com a mãe, e trabalhava em sua loja com manutenção de aparelhos celulares, eletrônicos, e material de papelaria. De acordo com a família, há alguns anos, o lojista foi diagnosticado com esquizofrenia, mas fazia tratamento regular, com uso de medicamentos, e mantinha sua rotina de trabalho sem apresentar sintomas. Ele nunca havia desaparecido e sempre que precisava de ajuda recorria à família. Antes do sumiço, Moisés ajudou no resgate de moradores e na retirada de móveis das residências atingidas pela inundação.

Loja atingida pela enchente

A hipótese de Moisés ter sido acometido por um surto psicótico após verificar os estragos ocorridos em sua loja e a perda dos equipamentos não foi descartada pelos familiares. O lojista teria sido visto, pela última vez, deixando à casa de uma das irmãs. Ele usava bermuda xadrez clara e camisa azul marinho. Moisés estava sem documentos e não portava aparelho celular. O aparelho foi localizado, intacto, próximo à casa de parentes onde o lojista estava abrigado. A família continua realizando buscas em hospitais, clínicas psiquiátricas e institutos de medicina legais (IMLs) da região.

‘Temos esperança de reencontrar o meu irmão’

“O Moisés nunca havia desaparecido e sempre que precisava de ajuda ou percebia a necessidade de tratamento de saúde recorria aos familiares. É uma pessoa dócil, não tinha vícios e gostava de estar próximo à natureza. Acreditamos que ela possa ter sido acometido por um surto após verificar os estragos que a enchente provocou na região e as perdas ocorridas em sua lojinha. Continuamos firmes nas buscas. Temos esperança de reencontrar o meu irmão”, disse Gabriela de Oliveira, de 31 anos.

Investigações- O caso está sendo investigado por policiais da delegacia de Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo. Uma operação conjunta, entre a polícia e o Corpo de Bombeiros, que contou auxílio de cães farejadores, foi realizada na região, mas nada foi encontrado. Informações sobre o paradeiro do lojista Moisés Salomão podem ser repassadas ao Disque-Denúncia-RJ (21 2253-1177) ou à Polícia Civil-ES (28 3562-1666).