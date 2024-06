Adolescente Kairo Moreira, de 16 anos, foi visto pela última vez deixando um supermercado em Unamar, Cabo Frio - Aruivo Pessoal

Adolescente Kairo Moreira, de 16 anos, foi visto pela última vez deixando um supermercado em Unamar, Cabo Frio Aruivo Pessoal

Publicado 09/06/2024 15:43

Familiares e amigos buscam, há 1 semana, pelo paradeiro do adolescente Kairo Moura Moreira, de 16 anos, que desapareceu após sair de um supermercado, em Tamoios, distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos. As últimas imagens do adolescente, flagradas por câmeras de um comércio, mostraram Kairo deixando o estabelecimento, em sua bicicleta, carregando uma sacola com legumes e carne, que seriam usados pela avó para fazer uma sopa.

De acordo com testemunhas, Kairo saiu de casa, no bairro Chavão, por volta das 11h, e, a pedido da avó, seguiu até o mercado, para fazer as compras, mas não retornou. Desesperados, familiares comunicaram o caso ao Conselho Tutelar, que acionou as polícias, civil e militar, para realizarem buscas na região. Agentes investigam a veracidade de uma denúncia anônima informando sobre a possibilidade de o adolescente ter sido baleado e morto, durante uma troca de tiros na localidade, e o corpo jogado em uma área de mata.

Investigações- O caso foi registrado na 126ª (Cabo Frio). O sumiço do adolescente está sendo acompanhado em conjunto pelo Conselho Tutelar e o Programa SOS Criança Desaparecida, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), que articulam com outras instituições uma ação integrada entre as polícias e o Corpo de Bombeiros para realização de uma operação de buscas na região.

Aparelho celular foi desligado

Conforme familiares, o aparelho celular do adolescente foi desligado após o sumiço. As informações sobre o paradeiro do adolescente Kairo Moreira também podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), à 126ª DP (22 2648-2134), ou ao Programa SOS Criança Desaparecida (2286-8337/98596-5296). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.