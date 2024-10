Caso do sumiço da chilena foi divulgado no portal Disque-Denúncia e está sendo investigado pelas polícias de SP e RJ - Disque Denúncia

Caso do sumiço da chilena foi divulgado no portal Disque-Denúncia e está sendo investigado pelas polícias de SP e RJ Disque Denúncia

Publicado 08/10/2024 01:41

Familiares e amigos procuram, há cerca de 4 meses, o paradeiro da chilena Paula Rasmy Sabater Najle, de 41 anos, que desapareceu após sair do Chile para fazer uma viagem à cidade de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, onde, segundo informações repassadas à polícia, teria mantido um eventual relacionamento com um homem daquela região.

Conforme relatos à polícia, Paula chegou a morar com o suposto namorado e a família dele, nesse curto período, no litoral paulista, mas decidiu sair de casa após o relacionamento não dar certo. Em seu último contato com a família, em junho, a chilena informou que estaria seguindo em direção à Paraty, no litoral sul do Estado do Rio de Janeiro.

Demora no retorno e saque não efetuado

A demora no retorno aos contatos e o fato de ainda não ter sacado uma quantia enviada pelo pai teria feito os familiares acionarem a polícia brasileira. O caso foi registrado por um advogado na delegacia eletrônica de Caraguatatuba, no dia 5 de julho. Um sobrinho de Paula, que preferiu não se identificar, informou que a tia saiu do Chile no mês de março, teria vindo ao Brasil para fazer turismo e o último contato foi feito em Caraguatatuba.

Informações- Todas as informações sobre o paradeiro da chilena Paula Rasmy podem ser repassadas ao Disque-Denúncia pelos telefones 21 2253-1177/ 0300 253 1177 (interior) ou para o Whatsapp 21 98849-6254. Todas as denúncias têm o sigilo e o anonimato resguardados.