Geovanne Moreira, de 22 anos, está desaparecido desde domingo (20), após sair de casa em S. Cristóvão, na Zona Norte - Arquivo Família

Geovanne Moreira, de 22 anos, está desaparecido desde domingo (20), após sair de casa em S. Cristóvão, na Zona NorteArquivo Família

Publicado 21/10/2024 15:55

Após 19 horas de buscas e aflição, familiares e amigos localizaram o jovem Geovanne Fidelis Moreira da Silva, de 22 anos, caminhando pelas ruas do Centro (RJ). Ele havia desaparecido após sair de casa, na noite do último domingo, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. De acordo com a família, Geovanne foi diagnosticado com grau leve de autismo e nunca havia ficado fora de casa sem acompanhamento.

O caso foi divulgado nas mídias sociais. De acordo com familiares, Geovanne chegou à residência com os pés feridos,devido ao longo percurso percorrido. O jovem havia saído de casa sem avisar. Ele usava camisa preta com listras amarelas nas laterais, short cinza e chinelos. Geovanne deixou os óculos na residência e não portava aparelho celular, documentos e dinheiro.

Mãe agradeceu o apoio nas buscas



Segundo relatos de familiares, o pai do jovem, que está se recuperando de uma cirurgia, estava em casa, mas nada pôde fazer para impedir a saida do filho. Devido à demora no retorno, a família acionou a polícia e solicitou apoio às instituições competentes.

A mãe do jovem, a operadora de telemarketing Alessandra Moreira, de 49 anos, contou que Geovanne jamais ficou fora de casa sem dar retorno e temeu pela integridade física do filho, já que ele vinha apresentando alterações de comportamento. Ela agradeceu a equipe da coluna 'Desaparecimentos em Pauta', a todas as instituições e pessoas que apoiaram a família nas buscas.

O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão).