Marco Antônio, 39 anos, estava morando, há cerca de 4 anos, com uma mulher, no bairro Florestinha, em Cabo Frio Arquivo Familiar

Publicado 23/10/2024 01:50

Policiais da 126ª DP buscam o paradeiro do mineiro Marco Antônio Sant´Anna da Silva, de 39 anos, que desapareceu, há cerca de 40 dias, após deixar a residência, no bairro Florestinha, em Tamoios, distrito de Cabo Frio, na Região do Lagos (RJ).

De acordo com familiares, Marco Antônio é natural da cidade de Viçosa, em Minas Gerais (MG), e estava morando, há, aproximadamente, 4 anos, em Cabo Frio, com uma mulher, que conheceu pela internet, cuja identidade está sendo mantida em sigilo pela polícia. Segundo a família, o casal tem uma filha de 1 ano e 3 meses.

De acordo com informações relatadas à polícia, Marco Antônio trabalhou como zelador de um condomínio, mas, atualmente, estava desempregado. Ele teria sido visto, pela última vez, no bairro Jardim Excelsior e nos arredores da Praia do Forte, ambos na região litorânea da cidade.

Investigações- O desaparecimento teria sido confirmado pela companheira, que, contudo, informou à família desconhecer o paradeiro de Marco Antônio. As circunstâncias e causas do sumiço estão sendo apuradas pelos investigadores, que ouvirão testemunhas e pessoas próximas para elucidar o caso. Nenhuma hipótese está sendo descartada.

O caso, que ganhou repercussão em Minas Gerais e na Região dos Lagos, foi divulgado no Disque-Denúncia. O portal está solicitando ajuda para obter informações sobre o paradeiro de Marco Antônio. Com apoio de amigos, familiares continuam realizando buscas em hospitais, abrigos e institutos de medicina legais.

Diligências- Em resposta ao contato do Dia Online, a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que “O caso é investigado pela 126ª DP (Cabo Frio) e diligências estão em andamento para localizá-lo”.

‘A nossa família está sofrendo e aflita com a falta de informações’

Devido à distância e à falta de informações, o sumiço de Marco Antônio está trazendo um enorme sofrimento para os familiares. “A família está sofrendo e aflita com a falta de informações. Marco tem três irmãs e tinha o costume de falar pelo telefone com parentes, em Viçosa. O pai dele está em depressão pela ausência do filho. Só queremos saber onde o Marco está e o quê ocorreu com ele para acabar com esse sofrimento”, disse, emocionada, uma das irmãs.

Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro de Marco Antônio pode fazer contato com o Portal Disque-Denúncia pelos telefones: (21 2253-1177/0300 253 1177) ou Whatzapp 2198849-6254); para o 190 (PM) ou com a 126ª DP (Cabo Frio), que disponibiliza o telefone: (22-2648-2134). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.