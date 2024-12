Agente de trânsito Willian Baltar, de 57 anos, sumiu após sair de casa para ir um posto do Detran em Queimados - Disque-Denúncia

Agente de trânsito Willian Baltar, de 57 anos, sumiu após sair de casa para ir um posto do Detran em Queimados Disque-Denúncia

Publicado 11/12/2024 01:10

Familiares e amigos buscam, há uma semana, pelo paradeiro do agente de trânsito de Nova Iguaçu, Willian Baltar, de 57 anos, que desapareceu, na manhã do último dia 4, após sair de casa, no bairro São Roque, em Queimados, na Baixada Fluminense.

De acordo com familiares, antes do sumiço, Willian Baltar teria avisado à companheira que iria a um escritório da Marinha do Brasil para resolver questões relativas a sua aposentadoria e a um posto do Detran da região para solicitar a adequação de categoria em sua habilitação, pois pretendia trabalhar como motorista de aplicativo.

O agente de trânsito foi visto, pela última vez, por uma sobrinha, quando caminhava pelo centro comercial em Queimados. A demora no retorno à residência, porém, chamou a atenção da família, que iniciou as buscas na região, no local de trabalho e em casas de amigos.

Contato- Conforme descrição de familiares, Willian vestia calça jeans, camisa cinza e jaqueta clara. O agente de trânsito portava o aparelho celular, que foi desligado. O último contato teria sido feito para o celular da companheira, através de um aplicativo de mensagem, por volta das 14h, no dia 4, avisando que pretendia ir para outro estado, pois estava endividado e desanimado. Contudo, foram registradas pequenas retiradas de quantias em uma de suas contas bancárias. As informações estão sendo apuradas pela polícia.

‘Meu irmão é calmo e muito querido’

A irmã do agente de trânsito, a secretária Kátia Aparecida Baltar, de 61 anos, contou ter percebido, há cerca de 1 mês, Willian um pouco abatido, mas, como mantinha a rotina de trabalho e familiar, acreditou ser um problema momentâneo. Willian é divorciado e tem um filho de 27 anos do primeiro relacionamento.

“Ele nunca falou comigo sobre dívida ou problemas de saúde, tampouco sobre algum tipo de conflito em casa ou no trabalho. Chegamos a conversar, alguns dias antes do sumiço, e Willian confirmou a presença no encontro da família no Natal. Meu irmão é muito querido. Estamos aflitos e fazendo buscas em hospitais, abrigos, praças públicas, rodoviárias e institutos de medicina legais”, conta Kátia.

Investigações- O caso foi registrado na 55ª DP (Queimados), mas será encaminhado ao Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP) na Delegacia de Homicídios na Baixada Fluminense (DHBF). Imagens de câmeras e sinais de antenas de celular serão analisadas.

Informações- O portal do Disque-Denúncia solicita ajuda para encontrar o paradeiro do agente de trânsito Willian Baltar. Quem tiver informações pode fazer contato pelos telefones (21) 2253-1177/0300 253 1177 (interior) ou enviar uma mensagem para Whatssap Desaparecidos 55 21 988849-6254. Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.