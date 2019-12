Aline Riscado faz xixi no mato e pergunta: 'Tem coisa melhor que essa liberdade?'

Rio - Nem só de glamour vivem os famosos. Aline Riscado contou no Stories, do Instagram, como foi a experiência de fazer xixi no meio do mato durante uma viagem de Cascavel a São Paulo.

"Estamos na estrada voltando para Cascavel, para pegar o voo para São Paulo, estava morta de vontade de fazer xixi e a parada era muito longe. Parei no meio do mato, falei: ‘gente, eu preciso fazer xixi de qualquer jeito’", contou a dançarina.

E mais: Aline gostou da experiência. "Gente, agora eu nunca mais paro em banheiro tradicional na estrada para fazer xixi. Tem coisa melhor do que fazer xixi com essa liberdade e cheirinho de natureza? Só não pode usar papel e jogar no meio da natureza", afirmou.