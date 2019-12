Globo apresenta quinta temporada do 'The Voice Kids'

Rio - As gravações da primeira fase da quinta temporada do 'The Voice Kids' já começaram. As novidades do reality musical, que estreia no dia 5 de janeiro, foram apresentadas à imprensa na última quinta-feira nos Estúdios Globo.

A principal conquista dessa nova temporada são dois programas extras na grade: um na fase das 'Audições às Cegas' e um na fase de 'Batalhas'.

No primeiro domingo de 2020, o programa começa com as 'Audições às Cegas' e, nesta etapa, os participantes vão se dividir em três times, compostos, cada um, por 24 jovens. A partir daí, as crianças voltam a ser guiadas pelos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone & Simaria.

O apresentador André Marques, que está no comando da atração desde a terceira edição, revela que o sentimento é diferente a cada ano.

"Vai chegando a estreia do 'The Voice Kids', a gente acha que está preparado, mas não é simples assim. A fórmula é sempre nova porque são novas crianças, novas famílias, novos sonhos", diz o apresentador, que confessa se emocionar com a maturidade das crianças que participam do programa.