Considerado um dos melhores rios do país para a prática do rafting e da canoagem, o Rio Paraíbuna é um dos maiores atrativos turísticos da cidade de Três Rios. O grande volume de água e a não dependência das chuvas permitem que a aventura seja encarada durante o ano inteiro. Um verdadeiro convite aos visitantes.



São mais de 20 corredeiras divididas entre lindas paisagens e histórias riquíssimas. O passeio leva em média 3 horas, tempo necessário para percorrer 20 km rio abaixo, passando pelo antigo Caminho do Ouro

Imperial. A descida a bordo do bote custa, em média, R$ 150 por pessoa.

O valor inclui benefícios como fotos, guias experientes, equipamentos de segurança, um salto da ponte Santa Fé e até um certificado de coragem e bravura. Além de jovens e adultos, crianças a partir de cinco anos também podem participar.

Aventura e gastronomia

Na Aventur, além do serviço especializado, o público conta com um restaurante que oferece um ótimo cardápio. Antes da aventura é servido o café da manhã (R$ 20) e após a descida pelas corredeiras é servido o almoço (a partir de R$ 30).

A reserva para o passeio deve ser feita com uma semana de antecedência. Já o limite para o pagamento é de quatro dias antes da atividade. “O passeio é realizado diariamente desde que seja agendado. Também há passeios noturnos. O legal é que não é necessário experiência no esporte”, explica Felipe Médici, proprietário da Aventur.