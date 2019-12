Rio - Torcedores do Flamengo poderão ganhar tatuagens do time na Tattoo Week Rio. O evento, que acontece de 10 a 12 de janeiro, terá um concurso para presentear torcedores do clube com tatuagens da logomarca CRF.

O desenho será feito pelo tatuador carioca Gustavo Gomes. De acordo com a organização do evento, o objetivo do concurso “Declare seu amor pelo Flamengo” é homenagear o time campeão brasileiro e da Libertadores.

Para participar, o torcedor deverá criar uma frase, de no máximo 3 linhas, declarando o amor pelo clube carioca. O texto deve ser postado em uma publicação específica do Instagram da Tattoo Week (@tattooweek). As 15 frases mais curtidas ganharão a tattoo. Os vencedores serão anunciados no dia 9 de janeiro, às 10h, no perfil do evento.



O tatuador Gustavo Gomes, do Gustavo Tattoo Studio, em São João do Meriti, no Shopping Grande Rio, tem 20 de experiência, especializou-se em Realismo Portrait (Retrato) e tem sido procurado por famosos como a cantora Ludmilla, e já tatuou os jogadores do Flamengo Everton, Paquetá, Felipe Vizeu, Gustavo Cuéllar, Bruno Henrique e a MC Perla, entre outras celebridades.