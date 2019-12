Saiba como Leila Lopes inventou o 'feriado' Berenice Day

Rio - O Twitter comemora nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro, o Berenice Day, ou em tradução livre, o Dia da Berenice. A data está completando 20 anos e já está entre os tópicos mais comentados da plataforma. Mas você sabe o que é o Berenice Day?

Tudo começou quando a atriz Leila Lopes relatou em uma entrevista, em 2007, um acidente de carro que sofreu em 1999. As falas da atriz, no entanto, acabaram virando piada na internet.

"Uma tarde de domingo, linda, maravilhosa, um sol belo, azul, 17 horas. Eu, ao contrário do que os homens pensam, dirijo muito bem. Era verão, dia 19 de dezembro de 1999. Exatamente no dia que minha mãe, se estivesse viva, estaria de aniversário. Estávamos indo eu e minha amiga querida Berenice Lamônica, quando todo mundo começou a girar e girar e girar e eu disse: ‘Berenice, segura, nós vamos bater’. Nada mais me lembro".

Foi assim que Leila Lopes descreveu o acidente. Depois disso, frases como "Berenice, segura, nós vamos bater" viraram memes. E o dia 19 de dezembro virou o "Berenice Day".

Leila Lopes

Leila Lopes foi uma atriz de sucesso nos anos 1990. Ela participou de novelas como Renascer, Tropicaliente e O Rei do Gado. Em 1997, ela posou para Playboy e chegou até a participar de alguns filmes pornô em 2008 e 2009.

Em 3 de dezembro de 2009, Leila Lopes foi encontrada morta em casa. Havia embalagens de remédios vazias no local e uma carta para a família da atriz.

Claudete Troiano

Em 2011, Leila Lopes voltou a virar meme por conta da apresentadora Claudete Troiano, que mandou um beijo para a atriz sem saber que ela estava morta. "Um beijo para a Leila Lopes. Por onde anda Leila Lopes?", perguntou Claudete ao vivo. Esse vídeo também faz bastante sucesso na internet e, geralmente, também é relembrado no Berenice Day.