Petrix admite que passou por cima de Pyong e público pede expulsão

Rio - Petrix se envolveu em mais uma polêmica no “Big Brother Brasil”. Desta vez, ele está sendo acusado de ter empurrado Pyong para conseguir atender o Big Fone. O telefone da casa tocou pela primeira vez na noite de sábado e o hipnólogo saiu correndo, mas o ginasta o ultrapassou e conseguiu atender primeiro.

A mensagem do Big Fone dizia que quem atendeu deveria indicar uma pessoa ao paredão, Petrix, que já está na berlinda, indicou Pyong. Boa parte dos telespectadores ficaram indignados com o acontecido e estão pedindo para Boninho, diretor do programa, rever a cena. Se for comprovado que o ginasta empurrou o mágico ele poderá ser expulso por agressão.

Durante a madrugada, Guilherme e Hadson conversaram sobre o assunto no quarto do líder. “Acho que vão reavaliar isso daí, você viu como foi o embate deles?”, questionou Hadson. Guilherme logo respondeu: “Eu vi! O Pyong estava na frente e o Petrix empurrou ele”.

Em uma conversa com Felipe, Petrix admitiu que passou por cima de Pyong. Será que essa é uma confissão de que ele realmente empurrou seu adversário?

“Só quero saber da expulsão do Petrix BBB, o Brasil não aguenta mais”, comentou um seguidor.

“Já pode votar contra o Petrix? Nunca votei no BBB e quero estrear com chave de ouro”, escreveu outro. “Gente é o cúmulo do absurdo o que o Petrix fez com o Pyong. Empurar o adversário para atender o big fone e ainda por cima coloca-lo no paredão”, acrescentou mais um. Alguns seguidores acreditam que não houve empurrão.