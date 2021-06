Agnes Nunes - Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 15:08

Rio - Talvez, o segredo para se construir qualquer relacionamento saudável seja o amor próprio. Entender o outro como parceiro e não como complemento é um processo profundo. Mas a trajetória da Agnes Nunes sempre lhe demandou mergulhos mais densos. Por isso, a cantora lança nesta sexta-feira, dia 18, o single “Cabelo Bagunçado”, em que se declara para um amor e o chama para o “seu mundo”.

“Cabelo Bagunçado” é mais uma faixa do novo álbum de Agnes Nunes, previsto para o segundo semestre, só com composições autorais da baiana. O single narra a história de um amor íntimo e seguro, mas que se encontra distante: “Amor, vem ser meu porto seguro / Amor, vem pro meu mundo / Esse cabelo bagunçado que me leva pro céu”.No clipe, gravado em Lisboa antes da pandemia, Agnes canta a saudade de maneira leve, enquanto se dedica a si mesmo. A câmera flagra a artista em momentos de autocuidado, como no banho e no salão, enquanto coloca tranças. “Eu canto o amor enquanto estou me amando, me dedicando às minhas raízes. Isso deixa qualquer relacionamento mais calmo” comenta a cantora.