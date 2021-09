Carol Proner e Chico Buarque se casam - Reprodução do Instagram

Carol Proner e Chico Buarque se casam Reprodução do Instagram

Publicado 19/09/2021 16:55 | Atualizado 19/09/2021 17:00

Ah, o amor... O cantor e compositor Chico Buarque oficializou sua união com a advogada Carol Proner, neste sábado, em um cartório de Itaipava, no Rio. Discretos, os dois, que juntos desde 2017, não compartilharam nenhuma imagem do momento nas redes sociais, uma uma foto foi registrada pela página oficial do cartório.

"Para nós celebrar casamentos é sempre uma emoção, mas hoje com o ícone da música brasileira a emoção foi ainda maior! Tivemos a honra de celebrar a união de Chico Buarque e Carol Proner! Desejamos toda a felicidade do mundo aos noivos", diz o post na página do órgão de ofício.

A cerimônia foi simples. Carol optou por um figurino sóbrio e discreto: uma blusa de renda branca e uma calça bege, larguinha. Usando máscara de proteção contra a Covid-19, o poeta escolheu uma calça preta e uma blusa de botão. No rosto, os dois estampavam o sorriso no olhar pela celebração ao amor.

Mantendo o relacionamento longe dos holofotes, a intenção do casamento entre o artista, de 77 anos, com a professora, de 47, só veio a público após ser registrada no Diário de Justiça do Rio, no dia 19 de agosto. A nota dizia que o casal apresentou todos os documentos necessários para se casarem. "Faz saber que pretendem casar-se: Francisco Buarque de Hollanda e Caroline Proner", diz a publicação. "Quem souber de algum impedimento, acuse-o na forma da Lei. Foram apresentados todos os documentos exigidos por lei".

Carol é curitibana, mãe de Francisco, de 21 anos, e Bárbara, de 20. Chico, um dos maiores poetas da nossa música também é escritor e foi casado com a atriz Marieta Severo, por 33 anos, com quem teve três filhas, Helena, Sílvia e Luísa. A separação aconteceu em 1999. O último relacionamento assumido do cantor, antes de Caroline, foi com a cantora Thais Gulin, com quem namorou por cerca de cinco anos.