MC Gui e RicoReprodução de vídeo

Publicado 19/09/2021 22:08

Os ânimos seguem exaltados em "A Fazenda". Rico Melquíades tem causado polêmica por causa de seu jeito explosivo, além de algumas brincadeiras que não têm agradado a todos os peões. E, neste domingo, MC Gui, que foi puxado para a Baia e não gostou nem um pouco, perdeu a paciência com as patadas do colega.



O suficiente para começar uma grande desavença entre os dois.Tudo começou na atividade em que os peões formaram 5 grupos musicais para improvisar uma música exaltando a marca. Rico não gostou da nota 7, dada pelo fazendeiro Gui Araújo, e disparou: “É marmelada, ele vai dar nota para os amiguinhos dele”.



Na ocasião, MC disse que o comediante não sabe perder, já que ele rende uma treta em todo fim de dinâmica, e mais tarde ele continuou esse sermão: “Rico, você precisa saber conversar. Você já começa a perder a razão, porque já começa a gritar”. Ele respondeu de forma ríspida, reafirmando que não reagiu daquele jeito de forma séria: “Então não vem conversar comigo porque eu vou perder a razão. Vocês ficam levando a sério essa brincadeira”.

O funkeiro disse estar cansado de ser maltratado pelo concorrente e tomou uma decisão quanto a isso: “Eu não levantei a voz pra você, mas se toda vez for assim eu não vou falar mais com você. Não vou ficar aturando seu joguinho. Não precisa ficar faltando com respeito comigo. Tive o maior carinho com você”.



Por fim, o MC Gui deixou claro que vai falar sempre que algo o incomodar, especialmente porque ter se sentido desrespeitado: “Eu não sou planta aqui dentro, que fica guardando opinião. Diferente dos outros, eu não falo nas tuas costas. Isso é bom pra mim, pois você melhora num ponto que eu não gosto, e pra você, caso não perceba. Dessa brincadeira, você parte para a agressividade”.



Erika Schneider tentou acalmar os ânimos, orientando o famoso a ignorar as explosões de Rico Melquíades, como forma de deixar ele “quebrado” e “pagando de louco” sozinho.