Chay SuedeReprodução do Instagram

Publicado 19/09/2021 20:23

É ele! O atro Chay Suede deixou seus seguidores do Instagram babando, neste domingo, ao exibir o corpo sarado, durante um banho de piscina com a família. Nas fotos, o galã aparece sorrindo e se divertindo com sua filha, Maria, de quase dois anos, fruto de seu casamento com a atriz Laura Neiva.

Nos comentários, vários fãs se derreteram com as imagens. "Apaixonada", escreveu Cibelly Marques. "Chay, por favor, me ensina a nadar. Nunca te pedi nada", pediu Marcos Barretto. "Lindeza dessa gente", disse Rosimery Guarilha. "O tempo passa e esse homem fica cada vez mais maravilhoso, meu sonho. E essa princesinha linda demais, meu Deus", declarou Daniele Uchoa. Nas redes, Chay vem mostrando seus músculos e encantando os fãs com sua boa forma.