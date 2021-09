Dayane e Liziane - Reprodução de vídeo

Dayane e LizianeReprodução de vídeo

Publicado 19/09/2021 18:53

Prestes a completar uma semana no ar, já é possível perceber a formação de alguns grupos em “A Fazenda 13“. Inclusive, já tem gente se sentindo excluída, como é o caso de Dayane Mello e Liziane Gutierrez. Em um recente bate-papo, as duas acreditam que estarão na Roça e ainda aproveitaram para falar mal dos outros participantes do reality show.

"Não dão abertura porque aí é um motivo pra não ser tua amiga e votar em você, entendeu?”, disse Dayane. “Eles fazem de propósito, não querem uma ligação”, continuou a modelo, enquanto Liziane concordava com as suas palavras. “Então, acredite, vai eu, você e o Nego [para a Roça]”, finalizou.



Liziane acredita que Nego do Borel será a indicação de Gui Araújo, o primeiro Fazendeiro desta temporada. Já Dayane acredita que terá a maioria dos votos da casa. Logo depois, a influencer comentou que o funkeiro deve ir para a Roça por conta do seu comportamento forçado diante das câmeras.



“Eu posso tá errada, mas o Nego tem uma coisa que me incomoda no relacionamento dele com a câmera. Parece que tudo o que ele faz…”, disse Liziane, dando a entender que o músico passa boa parte do tempo de fingimento. Para Dayane, ele não é o único. “90%“, respondeu a ex-participannte do “Big Brother Itália”



“Não é só ele, 90% dessa casa. Eu com as câmeras, não tô nem aí na verdade”, argumentou a modelo. Gutierrez disse que também não se importava e deu como exemplo a primeira festa da edição. “Atire a primeira pedra quem nunca errou… Os santinhos do pau oco, os melhores. Da licença, hipocrisia“, disse Dayane.