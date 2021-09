Bil Araújo - Reprodução de vídeo

Publicado 19/09/2021 18:24

Após uma festa polêmica, os peões de "A Fazenda" começam a entender melhor a dinâmica do reality show da Record. E, neste domingo, o modelo Bil Araújo foi o primeiro vencedor da Prova de Fogo, ganhando o Lampião do Poder. O bonitão chegou na sede anunciando sua vitória entre os outros participantes. "O pai veio para jogar", afirmou.



Com isso, Bil recebeu o poder de trocar dois peões da baia por dois peões da sede na formação da roça, na próxima terça-feira (21). A modelo Dayane Mello foi a primeira eliminada da prova e foi para a baia automaticamente.

Dayane Mello, Bil Araújo e Tiago Piquilo foram os sorteados para participar do desafio e o ex-BBB, que também atende pelo nome de Arcrebiano, levou a melhor na disputa. E com isso, ele também ganhou um poder. O Poder do Lampião, conquistado por Bil, pode mudar um pouco as coisas. Além das limitações da Baia, esses quatro participantes possuem mais chances de ir para a Roça porque, após a votação de terça (21), o peão indicado pela casa escolhe alguém da Baia para mandar pra berlinda.