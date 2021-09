Rafa Kalimann - Reprodução do Instagram

Rafa KalimannReprodução do Instagram

Publicado 19/09/2021 17:24

Aquele domingão relax que a gente gosta. Rafa Kalimann não se intimidou com o tempo nublado e curtiu a piscina de sua mansão na Zona Oeste do Rio, neste domingo. De biquíni e ostentando curvas perfeitas, a ex-BBB, de 28 anos, compartilhou o momento de intimidade com os fãs no Instagram.

Os doguinhos da influenciadora digital também roubaram a cena no clique. Ela teve a companhia de um de seus cachorros - ela tem Luna, Alfredo, Troy e Angel, que vieram de Goiânia para viver com a apresentadora aqui no Rio. Rafa inaugurou sua mansão em março, quando se mudou de vez para o espaço de dois andares pintado em azul e branco, e com ampla área de lazer.