Publicado 19/09/2021 20:51

Mariana Rios roubou a cena na estreia do Grupo C do "Show dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck". Além da homenagem que a atriz fez ao se transformar em Lady Gaga, Robson Nunes e Diego Hypolito interpretaram Arlindo Cruz e Gusttavo Lima, respectivamente. As performances foram bastante elogiadas por Preta Gil, Boninho e Regina Casé, a jurada convidada desta semana.



Mariana Rios resolveu prestar uma homenagem a Lady Gaga e subiu no palco do “Domingão” como uma verdadeira diva pop. A atriz cantou o hit “Poker Face” e mostrou que aprendeu direitinho os trejeitos da cantor americana. Segundo ela, foram 5 horas para ficar como a estrela norte-americana.



É hora de 'Poker Face' no #ShowDosFamosos! Mariana Rios como Lady Gaga #Domingão pic.twitter.com/Th7ZdT04L9 — TV Globo em (@tvglobo) September 19, 2021

Robson Nunes fez sua estreia no “Show dos Famosos” homenageando o grande sambista Arlindo Cruz. O ator resolveu cantar o clássico “Meu Lugar“. Além da semelhança física, Robson também conseguiu se aproximar bastante da voz do sambista.



Robson Nunes homenageou Arlindo Cruz no #ShowDosFamosos! Quem está ligado com a gente no @domingao?! #Domingão pic.twitter.com/4iul3saKrC — Gshow em (@gshow) September 19, 2021

O atleta olímpico resolveu homenagear o sertanejo Gusttavo Lima e cantou o seu primeiro grande hit: “Balada“. Apesar de não ser cantor, Diego soltou a voz no palco do “Domingão” e ficou bem parecido com o músico.