'BBB 20': reality pode ter Manu Gavassi e youtuber Júlio Cocielo, diz site

Rio - A cantora Manu Gavassi e o youtuber Júlio Cocielo estão na mira de Boninho, diretor do Big Brother Brasil, da Globo. De acordo com o site Notícias da TV, ambos estão em negociação com o reality show que estreará sua 20º edição neste mês de janeiro.

Gavassi é um rostinho conhecido da mídia, além de cantora, ela é atriz, digital influencer e amiga de vários famosos como, por exemplo, Bruna Marquezine. A duas passaram o virada do ano juntas na Bahia.

Já Cocielo é um famoso youtuber com milhares de seguidores em suas redes sociais, mas com uma grande polêmica em seu currículo. Em dezembro de 2013, internautas resgataram uma publicação racista em seu perfil no twitter, onde ele dizia: “Gritei ‘Vai, macaca’ pela janela e a vizinha negra bateu no portão de casa para me dar bronca”.

Além de Manu Gavassi e Cocielo, nomes de outras personalidades também foram citados para uma possível ida para a casa mais vigiada do Brasil., como Jojo Todynho e as blogueiras Boca Rosa e Rafaella Kalimann.