Lembra dela? Ex-BBB Tessália viaja o mundo com namorado repórter da TV Al Jazeera

Rio - A 20ª edição do "Big Brother Brasil" está prestes a começar e, por isso, o site oficial do programa relembrou alguns participantes que marcaram a história da atração. Um exemplo é a ex-BBB Tessália Serighelli, que atualmente tem 32 anos e participou do "BBB 10". Na época, ela ficou marcada por seu romance com o ruivo Michel.

Atualmente, Tessália namora o repórter investigativo da TV Al Jazeera Simon Boazman. Eles se conheceram nos Estados Unidos há sete meses e não se desgrudam.

"Em 2019, por exemplo, fiquei uns dois meses em cada lugar. Estive em Nova York, Portugal, Israel, Londres, Itália e Paris. Tenho ascendente em sagitário, com meu Júpiter em sagitário", afirmou ao site do "BBB" no "GShow".

"Ele é britânico e mora nos Estados Unidos. Nos conhecemos em Nova York e nos apaixonamos. No primeiro dia, já não conseguimos nos desgrudar. Bem namoro à primeira vista, bem romântico", completou.

A ex-BBB ainda não sabe onde vai fixar residência. "Tenho paixão por Nova York. Acho que é uma cidade bem cosmopolita. Por mim, morava lá. Quem sabe no futuro... Mas, por agora, vou ficar na Europa, só não sei o local. Ou talvez procure um lugar para aquietar", disse. Com isso, o casal vai se encontrando em diferentes países. "Ainda não sabemos onde vamos amarrar nosso barco. Vai depender dos arranjos que vamos precisar fazer na nossa vida", disse a ex-BBB, que vai reencontrar o namorado em breve, na Irlanda.

Recentemente, Tessália e o namorado curtiram férias no Nordeste. "Foram três semanas viajando e dormindo uma noite em cada lugar. Foi a primeira vez dele e se apaixonou. Comeu de tudo, experimentou acarajé, caju e muitas frutas", revelou.