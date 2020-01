Expectativa para estreia do 'BBB 20' agita conversas no Twitter

Rio - A expectativa dos fãs do Big Brother Brasil para o início da temporada 2020 do programa tem motivado muitas conversas no Twitter. De acordo com a plataforma, os comentários sobre o assunto se intensificaram na plataforma logo após o anúncio dos 18 participantes.

Ainda segundo o Twitter, considerando o período de sábado (18), dia em que as identidades dos brothers foram reveladas, até às 12h desta terça-feira (21), Manu Gavassi foi a participante mais mencionada em conversas na rede social, seguida por Pyong Lee, Bianca Andrade (mais conhecida como Boca Rosa), Felipe e Flayslane.



Já entre as hashtags mais comentadas pelos usuários, os destaques foram: #bbb20, #redebbb e #bbb2020.



Aqueles que desejarem encontrar com facilidade os conteúdos relacionados ao BBB no Twitter, poderão conferir o que está sendo falado sobre esse assunto no Moments Brasil — localizado na aba Explorar, logo na parte de cima ou na sessão "O que está acontecendo", ou ainda no topo da página inicial do Twitter.

Confira abaixo alguns dos Tweets de maior destaque sobre o #BBB20:

Esse cara me hipnotizou uma vez e eu fingi que tava hipnotizada pq fiquei com vergonha de estragar o show dele https://t.co/rDbqMDXRRx — Giovana (@gicacarneiro_) 18 de janeiro de 2020

Esse vídeo da Manu Gavassi nunca fez tanto sentido igual agora kkkkkkkkkk #BBB20 pic.twitter.com/GiTVjveLZy — Neiva (@Jairbessa6) 18 de janeiro de 2020

só fazer uma mágica pra ganhar o prêmio https://t.co/LbxoWdw4pZ — luscas (@luscas) 18 de janeiro de 2020