Grupo Pipoca vence prova da imunidade no 'BBB 20'

Rio - O grupo Pipoca, formado por anônimos, venceu a primeira prova de imunidade do "BBB 20". Depois de mais de nove horas de competição, os participantes do grupo Camarote, formado por "famosos", desistiram da disputa. Com isso, eles terão que se enfrentar no primeiro paredão do programa.

Na prova, os participantes de cada grupo tinham que manter um copo gigante de refrigerante sempre cheio. Para isso, eles usavam copos menores para pegar o líquido e levá-lo de volta ao copo maior.

Babú, do grupo Camarote, foi o primeiro a desistir da prova. Já no grupo Pipoca, Marcela foi eliminada e Hadson desistiu. A prova do líder deve acontecer nesta quinta-feira.